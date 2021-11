Politie Luxemburg vindt 2.562 gram marihuana in voortvluchtig voertuig

Politie ontrafelt mysterie achter privéjet die met cocaïne op weg was naar Brussel

De Braziliaanse politie is de eigenaar van 1,3 ton cocaïne op het spoor. Die drugs lagen in een privéjet op weg naar Brussel. De enige passagier op die vlucht, is overleden. De man, een Spanjaard uit Luik, had een terminale kanker. Hij zou enkel ingehuurd zijn om de drugs te vervoeren. De echte eigenaar is volgens de speurders een drugsbaron met goede connecties in ons land. Ze vermoeden dat hij in Dubai verblijft.

29 oktober