Politie Londen vraagt rapport over partygate te begrenzen

Nestlé gaat cacaoboe­ren betalen om kinderen naar school te sturen

In de strijd tegen kinderarbeid in de cacaoteelt gaat de Zwitserse voedingsgigant Nestlé een project uitbreiden dat cacaoboeren en hun familie extra geld toekent als ze hun kinderen naar school sturen. Bedoeling is zo de in de cacaoteelt wijdverspreide kinderarbeid minder interessant te maken. Het project loopt nu al in Ivoorkust, en wordt uitgebreid naar Ghana. Tegen 2030 zal het bedrijf hiervoor jaarlijks 1,25 miljard euro uitgeven, maakte het vandaag bekend.

27 januari