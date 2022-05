Politie krijgt tientallen tips na oproep van vermoord slachtoffer in deepfake-video

De politie is blij met tips en gaat ze onderzoeken. "Hoe meer aandacht voor de zaak, hoe meer kans dat we de juiste mensen bereiken die informatie hebben. Want uiteindelijk gaat het allemaal om het oplossen van de zaak. Uiteindelijk zou het ultieme succes zijn als we de nabestaanden duidelijkheid kunnen geven en de zaak kunnen oplossen", aldus een woordvoerder van de politie.

Een 13-jarige jongen, Sedar Soares, die in 2003 in Rotterdam werd vermoord, deed met behulp van moderne technieken zelf een oproep op televisie aan de dader en aan getuigen om zich te melden. Dat gebeurde in de WNL-documentaire "Spreek! Nu!", die zondagavond op de Nederlandse zender NPO1 te zien was.

Het gebruik van deepfake-technologie was een wereldprimeur in dit soort zaken.