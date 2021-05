Politie jaagt na moord op Belgische (25) in Pakistan op twee verdachten

BuitenlandEr zijn verschillende foto’s opgedoken van twee mannen die gezocht worden na de moord op de Belgische Mahira Zulfiqar (25) in Pakistan. Het gaat om Zahir J. en zijn vriend Saad A.B. (28). Met de eerste had Mahira mogelijk een relatie. De tweede wilde ook met haar trouwen. De vrouw was de voorbije weken bedreigd en diende daarvoor klacht in bij de politie.

Mahira Zulfiqar heeft de Belgische nationaliteit en woonde een tijd in ons land. Ze studeerde rechten in London, maar reisde drie maanden geleden naar Lahore, de tweede grootste Pakistaanse stad, voor een huwelijk. Nadat de regio rond Punjab ‘rood’ kleurde voor Covid-19, verkoos ze om nog even in Pakistan te blijven. Zo wilde ze volgens Britse media 1.750 Britse pond (zo’n 2.000 euro) besparen - de hotelkosten om in verplichte quarantaine te gaan.

Aanvankelijk verbleef Mahira (25) bij familie in Lahore. Nadien ging ze in een gehuurd appartement wonen, samen met een vriendin. Volgens Britse en lokale media had Mahira met Zahir J. mogelijk een relatie aangeknoopt. Ondanks die relatie, vertoonde ook zijn vriend Saad A.B. (28) interesse in de vrouw.

Volgens de Pakistaanse krant Dunya had Mahira de laatste dagen voor haar dood wel ruzie gemaakt met Zahir J. De krant schrijft ook dat de man in het verleden al een moord op zijn geweten zou hebben.

Volledig scherm Een foto van slachtoffer Mahira Zulfiqar (25) met Zahir J., met wie ze mogelijk een relatie had aangeknoopt. © RV

De BBC kon documenten inkijken waaruit blijkt dat Zulfiqar twee weken geleden bij de Pakistaanse politie klacht indiende. Ze beschuldigde een man ervan dat hij haar onder schot hield en wilde ontvoeren. Een paar dagen eerder zou hij al geprobeerd hebben haar seksueel te misbruiken.

Nationaliteit

De politie verklaarde eerder dat beide vrienden met Mahira (25) wilden trouwen in de hoop een nieuwe nationaliteit te bemachtigen. Er is nu een jacht geopend op beide mannen. Volgens berichten in Pakistaanse media lijkt het erop dat ze allebei bekend zijn bij de politie voor criminele feiten.

Volledig scherm Op deze foto, verspreid via de Facebookpagina 'Justice for Mahira Zulfiqar', poseren de twee verdachten met wapens. © RV Facebook

Gewurgd

Mahira Zulfiqar (25) werd maandag dood teruggevonden in de flat waar ze woonde. Ze lag in een plas bloed en had schotwonden aan de nek en in de arm. Ze had ook verschillende blauwe plekken en volgens Daily Pakistan leek het erop dat de vrouw gewurgd was voor ze werd neergeschoten.

In Pakistaanse media verschijnen intussen tal van foto’s van beide heren. Daarop poseert een van hen in zijn blootje. Via de Facebookpagina ‘Justice for Mayra Zulfiqar’ zijn ook foto’s verspreid waarop beide mannen poseren met wapens. De vermoedelijke daders zijn nog steeds spoorloos.

Volledig scherm De verdachten Saad A.B. (links) en Zahir J. (rechts). © RV