Politie in Peru: gevonden schoenen “matchen blijkbaar niet” met schoenmaat en omschrijving van Natacha

Onze oorlogs­jour­na­list Robin Ramaekers aan frontlinie in Oekraïne: “Hier zouden eerste botsingen zijn bij confronta­tie”

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is momenteel in Stepne, een dorpje ten zuiden van Donetsk. Dat is de hoofdstad van de pro-Russische separatistische ‘Volksrepubliek Donetsk’. “Het is hier dat als het tot een confrontatie zou komen tussen Oekraïne en Rusland, dat de eerste botsingen zich zouden afspelen”, vertelt de oorlogsjournalist.

14 februari