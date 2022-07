Politie in Noord-Frankrijk onderschept migranten die Kanaal wilden oversteken

Frankrijk repatri­eert 35 minderjari­gen en 16 moeders uit Syrische kampen

Frankrijk heeft vandaag 35 minderjarigen en 16 moeders gerepatrieerd die sinds de val van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) vastzaten in jihadistische gevangenenkampen in Syrië. Dat heeft het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt.

10:57