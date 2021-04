Politie in Hollywood schiet man dood na bizarre confrontatie op Sunset Boulevard

Tellen

Op videobeelden op Amerikaanse nieuwszenders is te zien hoe het voertuig van de man met talrijke witte stickers is beplakt. Het is op dit moment niet duidelijk wat die juist betekenen. Ook is te zien dat de ruit aan de bestuurderszijde van het politievoertuig is beschadigd, zoals het geval zou zijn bij een schietpartij, bericht het filiaal van zender NBC News in Los Angeles.