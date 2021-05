Politie in Belize onderzoekt of schoondochter miljardair met dienstwapen zat te spelen en zo per ongeluk vuurde

Jasmine Hartin, de schoondochter van de Britse miljardair lord Michael Ashcroft, zal vandaag in het Centraal-Amerikaanse Belize officieel worden aangeklaagd na de raadselachtige dood van een superintendent (een evenknie voor commissaris, red.), stellen Britse media. Welke tenlastelegging ze precies krijgt, blijft onduidelijk. Het lichaam van Henry Jemmott (42) dreef in de nacht van donderdag op vrijdag aan een pier in de stad San Pedro en vertoonde een kogelwond in het hoofd. Op de pier stond Hartin (38). Op haar handen en kleren zaten bloedsporen.

De voormalige vastgoedmakelaar moest mee voor ondervraging naar het politiekantoor en is daarna overgebracht naar de gevangenis. Ze hield de lippen stijf over wat precies gebeurd was en wou eerst overleg met haar advocaat. De Amerikaanse Hartin en Jemmott overtraden donderdagavond laat de avondklok die is ingesteld om het aantal coronabesmettingen in te dijken.

De twee zouden onder invloed van alcohol zijn geweest. De politie onderzoekt of Hartin het dienstwapen van Jemmott nam en ermee begon te spelen waarna accidenteel een schot is afgevuurd. Het gebruikte pistool is op de pier door de speurders in beslag genomen.

“Ze belden mij om me te zeggen dat ze wordt aangeklaagd, maar ik kreeg niet te horen wat de aanklacht is”, verklaarde Marie Jemmott Tzul aan de Britse Daily Mail. Deze zus van het slachtoffer liet eerder aan lokale media weten dat ze een zelfdoding uitsluit. “Hij stond vol in het leven en keek er naar uit om meer tijd door te brengen met zijn verloofde en zijn vijf kinderen”, klonk het. Marie denkt niet dat Henry en Jasmine in een verhouding verwikkeld waren.

De geruchtenmolen op Belize draait op volle toeren. Een andere theorie luidt dat Jasmine Henry zat te masseren wat zou hebben geresulteerd in een per ongeluk afgevuurd schot.

Volledig scherm Miljardair Michael Ashcroft kreeg in het Verenigd Koninkrijk de titel van 'lord'. Hij investeerde miljoenen in de economie van Belize. © EPA Hartin woont het maar echtgenoot Andrew (42) en hun twee kinderen in een resort nabij San Pedro. Andrew heeft net zoals zijn vader Michael zowel de Britse als de Belizaanse nationaliteit. Deze ‘lord’ (75) was in 2005 een tijdlang ondervoorzitter van de Britse Conservatieven. Hij geldt als een zeer invloedrijk zakenman, investeerde miljoenen in de lokale economie en vertegenwoordigde Belize als VN-ambassadeur.

De partij die sinds vorig jaar aan de macht is, heeft met Ashcroft senior allicht haar belangrijkste financierder. Zijn advocaat in Belize is voormalig minister en parlementslid Godfrey Smith. Hij is aangezocht om Hartin juridisch bij te staan en is zaterdag opgemerkt aan de gevangenis.

Als Hartin voor het eerst voor de rechter wordt gebracht, zal deze ook oordelen of ze in aanmerking komt voor een vrijlating op borgtocht.

Opmerkelijk, Ashcroft is actief op Twitter en heeft sinds de feiten enkele tweets geplaatst. Hij rept met geen woord over de raadselachtige dood waar zijn schoondochter in is verwikkeld. Iets wat andere twitteraars opvalt. Zo deelde de miljardair onder meer een cartoon over het huwelijk van Boris Johnson. “Ik dacht dat je nu vooral met je schoondochter bezig zou zijn en niet met een grapje over onze premier”, reageerde een andere twittergebruiker

"Ik dacht dat je nu vooral met je schoondochter bezig zou zijn en niet met een grapje over onze premier", luidt de reactie van een twitteraar.

