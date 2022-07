Politie identificeert ‘persoon van belang’ in zoektocht naar dader schietpartij 4 juli-parade

Schietpar­tij op 4 ju­li-parade in Amerikaan­se staat Illinois: 6 doden en zeker 24 gewonden, politie maakt “vorderin­gen” in zoektocht naar dader

Bij een schietpartij op een parade ter ere van Independence Day in de Amerikaanse staat Illinois zijn 6 doden gevallen. Volgens de autoriteiten zijn ook 24 gewonden naar het ziekenhuis gebracht. Ziekenhuizen zelf spreken van 31 gewonden. De schutter is nog niet gevat, maar de politie maakt zich sterk dat ze hem aan het insluiten is en heeft de zoekradius beperkt tot een gebied ter grootte van vier voetbalvelden. Nog volgens de politie vuurde de dader vanop een dak en was hij moeilijk te zien. Er is een geweer van “zwaar kaliber” gevonden, maar volgens commandant Chris O’Neill van de Highland Park Police Patrol wordt ervan uitgegaan dat hij nog altijd gewapend is.

