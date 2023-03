Politie houdt 29-jarige man aan na vondst dode Belg (45) op Nederlandse parking

“Zeer waarschijn­lijk” dat pandemie ontstond door lek in Chinees lab, zegt FBI-baas

Het is volgens FBI-directeur Christopher Wray "zeer waarschijnlijk" dat een incident in een laboratorium in de Chinese stad Wuhan aan de oorsprong lag van de coronapandemie. Dat heeft hij dinsdagavond verklaard in een interview met de Amerikaanse zender Fox News.