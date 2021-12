Politie Hongkong arresteert zes journalisten

Nog twee universi­tei­ten Hongkong halen beelden Tiananmen­plein weg

Twee universiteiten in Hongkong haalden vrijdag beelden weg die de dodelijke slachtoffers van protesten op het Tiananmenplein in Beijing in 1989 eren. Een dag eerder besloot de oudste universiteit van Hongkong al om zo'n monument te verwijderen.

24 december