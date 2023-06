“Politie heeft aantal items in beslag genomen bij zoekactie naar sporen in zaak Maddie McCann ”

De politie die de verdwijning van Maddie McCann onderzoekt, heeft tijdens de zoekactie van vorige week in en rond een Portugees stuwmeer “een aantal items in beslag genomen”. Dat meldt ‘Sky News’.

KIJK. Politie laat putten en omgezaagde bomen achter tijdens zoektocht naar spoor van Maddie McCann

De zoekactie afgelopen week in het zuiden van Portugal naar sporen van het in 2007 verdwenen Engelse meisje Maddie McCann is succesvol verlopen en afgerond, aldus het Duitse Openbaar Ministerie. Politiemensen uit Duitsland, Groot-Brittannië en Portugal hebben samen bij een stuwmeer drie dagen lang een gebied uitgekamd.

“De zoekoperatie die vorige week werd uitgevoerd in het gebied van het Arade-stuwmeer in Portugal eindigde op donderdag na drie dagen zoals gepland”, aldus de update van het Duitse Openbaar Ministerie over de stand van zaken.

“Een eerder nauwkeurig afgebakend gebied langs het meer werd volledig doorzocht op mogelijke anwijzingen. Als onderdeel van de operatie is een aantal items in beslag genomen. Deze zullen de komende dagen en weken worden geëvalueerd”, luidt het. “Het is nog niet mogelijk om te zeggen of sommige items daadwerkelijk verband houden met de zaak Madeleine McCann.”

“De onderzoeken die hier in Braunschweig worden uitgevoerd tegen de 46-jarige verdachte zullen naar verwachting nog enige tijd duren”, voegde het Openbaar Ministerie daar nog aan toe, verwijzend naar de Duitse hoofdverdachte Christian Brückner.

Het Duitse gerecht bedankte ook de politie van het VK, Portugal en speurders van de Duitse federale recherche voor de “uitstekende en zeer constructieve” samenwerking.

Volledig scherm Speurders doorkammen de omgeving van het Portugese stuwmeer. © Getty Images

Het stuwmeer van Arade ligt op zo’n 50 kilometer van het vakantiecomplex van Praia da Luz waar Maddie in mei 2007 verdween. Er werd al twee keer eerder op deze plek gezocht. Hoofdverdachte Christian Brückner stond daar vaak met zijn camper. Hij noemde de plek volgens ‘The Daily Telegraph’ “mijn kleine paradijs”. De politie acht het mogelijk dat de moordverdachte na het kind in een vakantieoord te hebben ontvoerd naar dit stuwmeer is gereden.

Dat ze daar nu weer hebben gezocht, zou te maken hebben met een nieuwe tip die was binnengekomen. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Portugese dagblad ‘Correio da Manha’ was de politie op zoek naar een roze deken of de pyjama die Maddie droeg op de avond van haar verdwijning. Of daar sporen van teruggevonden zijn, is vooralsnog onduidelijk.

“Relevante aanwijzingen”

Bij de zoekactie in en aan het stuwmeer zouden de rechercheurs ook naar stoffelijke resten van het kind hebben gezocht. De Portugese krant schreef dat er “relevante aanwijzingen zijn gevonden”, maar van officiële zijde is er geen enkel teken gegeven van een doorbraak in het onderzoek.

Christian Brückner, de veroordeelde kindermisbruiker en drugsdealer, zit momenteel in de gevangenis voor het verkrachten van een 72-jarige vrouw in hetzelfde gebied in de Algarve waar Maddie verdween, maar is nog niet aangeklaagd voor enig misdrijf in verband met haar verdwijning. Hij heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend.

KIJK. De zaak-Maddie McCann: hoe zat het ook alweer?