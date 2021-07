Politie Haïti: “26 Colombianen en 2 Amerikanen verantwoordelijk voor moord Haïtiaanse president”

Dagvaarding beveilingsagenten

“Ik heb een dag in de residentie van de president doorgebracht. Ik heb geen enkele agent gezien die slachtoffer was van het geweld. Enkel de president en zijn vrouw werden getroffen. Als jullie verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de president, waar waren jullie dan? Wat hebben jullie gedaan om de president dit lot te besparen?”, vroeg Bed-Ford Claude zich af.

De 53-jarige Haïtiaanse president Jovenel Moïse is woensdagochtend in zijn huis vermoord door een buitenlands commando. Martine Moïse, de vrouw van de president, raakte bij de aanval zwaargewond. Ze is voor verzorging overgebracht naar een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Florida. Het is onduidelijk waarom de daders schijnbaar zonder al te veel moeite hun slag konden slaan. Er worden daarom heel wat vragen gesteld bij de manier waarop de beveiligingsdienst reageerde.