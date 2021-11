Politie Guatemala vindt meer dan 50 Haïtiaanse migranten in vrachtwagen op weg naar Mexico

MEXICO 652 migranten uit drie koelwagens richting VS gehaald

Soldaten in het noordoosten van Mexico hebben 652 Centraal-Amerikaanse migranten aangetroffen in drie afgesloten koelcontainers. Dat meldt het Mexicaans immigratieagentschap vrijdag. Het is zelden dat een groep van dergelijke omvang aangetroffen wordt.

