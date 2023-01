Politie grijpt in tijdens “levensgevaarlijke” demonstratie tegen ontruiming in Lützerath

Zeker 35.000 mensen zouden in het dorp Keyenberg aanwezig zijn voor een demonstratie tegen de ontruiming van het nabijgelegen Lützerath. Dat dorp wordt bezet door mensen die niet willen dat er naar bruinkool wordt gegraven. De politie doet er alles aan om de demonstranten te ontruimen, maar de duizenden actievoerders verzetten zich sterk. “Het is daar levensgevaarlijk”, klinkt het bij de politie.

Eerder splitsten duizenden actievoerders zich af van de grote stoet van zeker 35.000 mensen om aan de rand te gaan staan van de kuil, waar naar bruinkool wordt gegraven. Die kuil is tientallen meters diep. In de kuil staan allerlei voertuigen van energiebedrijf RWE en tientallen beveiligers.

Op videobeelden die een Duitse journalist op Twitter deelt, is te zien hoe een gemaskerde demonstrant een cameraman aanvalt. Hij probeert onder meer de camera kapot te maken en de man te schoppen. Volgens de Duitse journalist is de cameraman een Nederlander.

“Levensgevaarlijke” demonstratie

Ook vandaag zet de politie haar inspanningen voort om activisten uit het bruinkooldorp in Lützerath te verwijderen. De politie lanceerde op Twitter verschillende oproepen en waarschuwingen voor mensen die op de rand van de kuil of in de mijn staan. ”Het is daar levensgevaarlijk”, klinkt het bij de politie. Er hangt een gespannen sfeer en de politie is klaar om gebruik te maken van paarden, honden en een waterkanon.

Energiereus RWE, die eigenaar is van het terrein, trof naar eigen zeggen voorbereidingen om activisten uit een tunnel te verwijderen. De demonstranten in de tunnel stellen het goed, volgens Bente Opitz van de actiegroep ‘Lützerath Lebt’. Ze hebben voldoende voorraad om er meerdere dagen door te brengen. Tientallen activisten blijven er nog op daken en in bomen, zegt de actiegroep. De afgelopen dagen zijn ongeveer 470 activisten uit Lützerath gehaald, 320 van hen vertrokken uiteindelijk vrijwillig. Vier demonstranten raakten gewond.

De politie maakte gisterenavond bekend dat tegen 124 personen strafrechtelijke aanklachten zijn opgesteld, met name op verdenking van het plegen van verzet tegen agenten en wegens huisvredebreuk.

Thunberg voert mee actie

De actievoerders komen uit heel Europa. Er zijn onder meer honderden Nederlanders, Oostenrijkers, Belgen, Fransen en Italianen. Ook Greta Thunberg bezoekt het Duitse Lützerath voor de demonstratie. Via Twitter riep ze haar volgers gisteren op om mee te protesteren: “Doe hier met ons mee om 12 uur of doe een lokaal protest morgen om te eisen dat #LützerathBleibt (Lützerath blijft, red.)”.

Vanuit Keyenberg is het niet ver naar de afgraving waar al naar bruinkool is gegraven. De politie staat met honderden agenten tussen de actievoerders en de afgraving, om te voorkomen dat mensen die betreden. In het actiekamp in Keyenberg zou volgens de activisten traangas zijn gebruikt door de politie tegen de activisten.

RWE gaat de bruinkool winnen, omdat de regering dat noodzakelijk acht in de huidige energiecrisis. Zonder Russisch gas is bruinkool nodig totdat er meer hernieuwbare energie opgewekt kan worden, stelt de regering. De activisten willen niet dat het erg vervuilende bruinkool wordt gebruikt om stroom op te wekken, vanwege de gevolgen voor het klimaat.

Volledig scherm De politie grijpt in bij de "levensgevaarlijke" demonstratie in Lützerath. © HLN