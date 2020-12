Politie geeft nieuwe beelden vrij van explosie Nashville, resten op plek ontploffing van 63-jarige verdachte

De vermoedelijke dader van de aanslag op kerstdag in de Amerikaanse stad Nashville, de 63-jarige Antony Quinn Warner, is zelf om het leven gekomen. Over zijn motief is nog niets bekend. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten zondagavond bekendgemaakt. De politie heeft ondertussen een nieuwe video gepubliceerd waarop te zien is hoe de camper met een grote vuurbol explodeert.

Uit DNA-onderzoek op de menselijke resten die gevonden werden in de buurt van de op kerstdag in Nashville ontplofte camper, blijkt dat ze overeenkomen met de 63-jarige man die eerder al door politieonderzoekers werd geïdentificeerd als ‘person of interest’. Het gaat om Anthony Quinn Warner, die tijdens de explosie om het leven is gekomen. Dat melden de autoriteiten in Tennessee.

“Anthony Warner is de bommenlegger”, zegt Donald Q. Cochran, de advocaat voor het Middle District van Tennessee op een persconferentie op zondagmiddag lokale tijd. “Hij was aanwezig toen de bom afging en hij is overleden tijdens het bombardement.”

“Geen aanwijzingen voor andere betrokkenen”

Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er anderen betrokken zijn bij de aanslag. Het onderzoek wordt voortgezet om de mogelijke motieven van Warner bloot te leggen. Een FBI-agent wilde over het mogelijke motief van Warner nog niet vooruitlopen. “Het onderzoek zit nog in de beginfase. Het is nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen.”

Gisteren voerden federale politieagenten al een huiszoeking uit in een pand dat op naam van Warner stond in het stadje Antioch, in de buurt van Nashville. Op oude beelden van Google Streetview is te zien hoe in de tuin van het huis een camper staat die lijkt op het voertuig dat vrijdag in Nashville is ontploft.

De FBI en lokale agenten doen een huiszoeking bij het pand van Warner in Antioch.

Warner werd door de autoriteiten al gezocht als ‘person of interest’ in het uitdijende onderzoek, waar honderden federale agenten aan meewerken. Al meer dan 500 aanwijzingen zijn sinds vrijdag nagetrokken.

Volgens de onderzoekers heeft Warner recent zijn auto weggegeven en een naaste verteld dat hij kanker had. Het is niet duidelijk of hij echt kanker had. Uit zijn financiële gegevens blijkt dat Warner materialen gekocht heeft die in de bom gebruikt zijn.

“Op pensioen”

Warner was tijdens zijn werkende leven onder meer actief als informatietechnologiespecialist voor bedrijven in de regio rond Nashville en had ervaring met electronica. Op vijf december zou hij een van zijn klanten een mail gestuurd hebben dat hij op pensioen zou gaan. Warner had volgens overheidsdocumenten tussen 1993 en 1998 ook een bedrijfje in inbraakalarmsystemen.

Volgens de politie werd de camper om 1.22 uur ‘s nachts op vrijdag naar de plek gereden waar hij later zou ontploffen, op Second Avenue North, in de buurt van het AT&T-gebouw.

De camper wordt 's nachts naar de plek waar hij later ontplofte toegereden.

In het centrum van Nashville ontplofte op kerstochtend een autobom in een geparkeerde camper. In de paar minuten voor de knal klonk vanuit de camper een oproep om het gebied te verlaten. Eerder op de dag waren er schoten gelost in de omgeving. De knal leidde tot zware schade. Zeker drie mensen raakten gewond.

De politie van Nashville heeft in de loop van de nacht een 40 seconden durende video gepubliceerd waarop te zien is hoe de camper met een grote vuurbol explodeert. De video is opgenomen met een camera van de politie die op naar schatting 150 meter afstand van de camper in de straat is geïnstalleerd. Vlak voor de explosie is te zien hoe een wandelaar uit beeld verdwijnt. Na de ontploffing is te zien dat rondvliegend puin tot dicht bij de camera terecht komt.

Burgemeester John Cooper heeft de noodtoestand uitgeroepen. Die blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is een avondklok ingesteld.

Bronnen dichtbij het onderzoek meldden eerder al dat speurders ervan uitgaan dat de ontploffing een zelfmoordaanslag was.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.

Schade in Nashville na de explosie.

De schade na de explosie.