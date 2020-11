Politie gebruikt waterkanon bij demonstraties Frankfurt

Aantal nieuwe besmettin­gen in VS bereikt recordhoog­te: “catastro­faal” tekort aan bedden in Midwest

13 november Het gaat niet de goede kant op met het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Donderdag werden meer dan 150.000 nieuwe gevallen geregistreerd en dat waren er nooit zo veel. Meer nog, het is al de zevende keer in negen dagen dat er recordcijfers werden opgetekend. Er lagen ook nog nooit zo veel patiënten in de ziekenhuizen. In de Midwest is de situatie ronduit rampzalig en wordt gesproken van een “catastrofaal" tekort aan bedden.