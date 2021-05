Politie Frankfurt pakt gewapende man nabij moskee op

Leider van Nieuw-Zeelandse Māori-par­tij uit parlement gezet nadat hij haka-dans brengt

12 mei In Nieuw-Zeeland is de leider van de Māori-partij, Rawiri Waititi, uit het parlement gezet nadat hij de ceremoniële haka-dans bracht. De partijleider raakte gespannen tijdens een debat over de rechten van inheemse bevolkingsgroepen. Het is al de tweede keer dit jaar dat Waititi het parlement moet verlaten.