Politie en demonstranten slaags in Londen en Noord-Ierland

30 miljoen stuks in de vriezers, maar Verenigde Staten hebben AstraZene­ca-vac­cin mogelijk “niet nodig”

2 april De Amerikaanse topviroloog Anthony Fauci is niet zeker of de Verenigde Staten het vaccin van AstraZeneca, dat er nog altijd niet is goedgekeurd, überhaupt nog nodig gaan hebben. Het farmabedrijf is ondertussen wel al maanden vaccins aan het produceren in de VS, en zit ondertussen naar schatting op een voorraad van 30 miljoen dosissen. Dat meldt persbureau Reuters.