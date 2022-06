Politie "dringend op zoek" naar beelden van auto in zaak Gino

Onderzoek in woning verdachte zaak Gino nog bezig

De politie is ook vandaag nog bezig met een onderzoek in het appartement in het Nederlands-Limburgse Geleen, waar de verdachte in de zaak van de 9-jarige Gino woonde. Ook de procureur des Konings bezocht de woning waar de forensische recherche in witte pakken onderzoek doet.

16:52