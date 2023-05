Politie doorzoekt Portugees stuwmeer in onderzoek naar verdwijning Maddie McCann

Agenten gaan dinsdag aan de slag bij het stuwmeer van Arade, dat ongeveer 50 km verwijderd is van de plaats Praia da Luz in de Algarve waar de Britse peuter 16 jaar geleden verdween. Volgens Portugese media zal ook de Britse politie bij de zoekactie aanwezig zijn.

De zoektocht komt er naar verluidt op verzoek van de Duitse politie, die in juni 2020 bekendmaakte dat ze geloofde dat Maddie dood was en vermoedde dat de Duitser Christian B. daarvoor waarschijnlijk verantwoordelijk was.

De veroordeelde kindermisbruiker en drugsdealer, zit momenteel in de gevangenis voor het verkrachten van een 72-jarige vrouw in hetzelfde gebied in de Algarve in Portugal waar Maddie verdween, maar is vooralsnog niet aangeklaagd voor enig misdrijf in verband met haar verdwijning.