Politie deed "onvoldoende", geeft politiechef toe na dodelijke stormloop in Zuid-Korea

VN, Turkije en Oekraïne eens over verplaat­sen van 16 graansche­pen

De Verenigde Naties, Turkije en Oekraïne zijn zondag overeengekomen zestien graanschepen te laten uitvaren die zich in Turkse wateren bevinden. Zo hopen de drie partijen de Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee weer in beweging te krijgen, nadat deze zaterdag werd stilgelegd omdat Rusland zich had teruggetrokken uit de graandeal. Dat meldt het coördinatiecentrum van de overeenkomst (JCC) in Istanbul.

31 oktober