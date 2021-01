Politie Capitool waarschuwde voor bestorming Congres

Grote bezorgd­heid om “erg besmette­lij­ke" Braziliaan­se coronavari­ant: ook gevaar voor wie al eerder Covid-19 opliep

15 januari De wetenschappelijke wereld maakt zich zorgen over een nieuwe, vermoedelijk meer besmettelijke Braziliaanse variant van het coronavirus die ook mensen kan treffen die eerder al Covid-19 opliepen. Gevreesd wordt dat die variant verantwoordelijk is voor de dramatische toestanden in de Braziliaanse staat Amazonas. De ziekenhuizen zijn er overweldigd door de permanente toestroom van patiënten en kampen met een zuurstoftekort. Ook de begraafplaatsen kunnen niet langer volgen.