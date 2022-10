Politie Californië arresteert vermoedelijke seriemoordenaar

“Dankzij tips en speurwerk konden de autoriteiten een man in de gaten houden en hem aanhouden terwijl hij in de vroege uren van zaterdagochtend door de stad reed”, meldt politiechef Stanley McFadden van Stockton, een stad met meer dan 300.000 inwoners op zo’n 100 kilometer van San Francisco zaterdag. De man, die gehuld was in donkere kledij, een masker om zijn nek had en in het bezit was van een vuurwapen toen de onderzoekers hem aanhielden, was “op een missie om te doden”, aldus McFadden tijdens een persconferentie. “We zijn er zeker van dat we nog een moord hebben voorkomen,” voegt hij eraan toe.