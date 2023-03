Politie botst in Mexicaanse gevangenis op getatoeëerde “narcokat” van beruchte drugsbaas

Je komt nogal wat tegen bij grote sweeping-acties in gevangenissen. En al helemaal in een beruchte Mexicaanse staatsgevangenis als Cereso 3 in Ciudad Juárez. Daar werd onlangs onder meer een mechanische stier, een berg muziekinstallaties en een geheime tunnel ontdekt waarin al dat leuks de gevangenis in werd gesmokkeld. Maar waar de autoriteiten nog het meeste van opkeken, was de vondst van een donkere, getatoeëerde naaktkat die blijkbaar toebehoorde aan een gevaarlijke Mexicaanse drugsbaas, meldt ‘The Washington Post’. De mysterieuze “narcokat” heeft op haar lijfje dezelfde tatoeages waar alle leden van de clan Los Mexicles mee pronken.

Het gaat niet bepaald om doetjes: de Los Mexicles-drugsbende is een grote criminele groep uit de aan de Verenigde Staten grenzende stad Ciudad Juárez, berucht om zijn gewelddadigheid. Veel recent bloedvergieten in de bredere regio wordt in verband gebracht met de aan het Sinaloa-kartel gelieerde bende.

Drugsbaas ontsnapt

Ook de eerste dag van het nieuwe jaar ging in Ciudad Juárez pijnlijk knallend van start: bij gewapende aanvallen in en buiten gevangenis Cereso 3 vielen zeker 19 doden, waaronder 10 cipiers, en ontsnapten 30 gevangenen.



De Los Mexicles-bende zat hier duidelijk voor één en ander tussen. Onder de ontsnapten was niemand minder dan het baasje van deze toch wat griezelig uitziende Sphynx-kat: Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, ook wel bekend als “El Neto”. De leider van Los Mexicles.

Doodgeschoten

Javier Corral, de voormalige gouverneur van de Mexicaanse deelstaat Chihuahua, omschreef de drugsbaas eerder als “de hardste en meest harteloze narco van de Los Mexicles”. Intussen is Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz overigens dood. Na zijn ontsnapping uit de gevangenis slaagde hij er nog enkele dagen in uit handen van de autoriteiten te blijven, maar op 5 januari werd hij doodgeschoten tijdens een vuurgevecht met de politie.

Piratenvlag en adelaar

Zijn kat werd op 9 februari teruggevonden in een cel in de gevangenis. Hoe het beestje juist achter tralies belandde, is nog een mysterie. De tattoos op de kat zijn dat niet: een piratenvlag en een adelaar met de tekst “Hecho en México” oftewel “Made in Mexico” zijn bekende symbolen van de Los Mexicles.

De kat, ongeveer 2.000 dollar waard, zou ongeveer 3 jaar oud zijn en verkeert in goede gezondheid. Het dier had enkel een kleine infectie aan de oren en ogen toen ze werd aangetroffen.

Straffeloosheid

Dat het dier mogelijk al een hele tijd bij haar baasje in de gevangenis zat, is een mooi voorbeeld van hoe sommige machtige gedetineerden ook binnen de gevangenismuren met een enorme straffeloosheid lijken te kunnen opereren.

Tot iets zoals de drieste gewapende aanval op 1 januari één en ander in gang zet en er bij doorzoekingen een slordige 2.800 verboden items worden aangetroffen: wapens, drugs, luxeartikelen en zelfs een verdwaalde naaktkat met bende-tatoeages. “De privileges zijn gedaan”, zei gouverneur Maru Campus vorige maand op een persconferentie na de sweeping in de gevangenis, waarvan de controle werd overgenomen door federale agenten van de Secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Nieuw baasje

Dierenarts Diego Poggio, die leiding geeft aan een lokale dierenorganisatie dat toezicht houdt op dierenreddingen en adopties, ontfermde zich samen met zijn collega’s over de kat, die hij omschrijft als “speels en vriendelijk”. “Die tatoeages... Die moeten de kat veel pijn en stress bezorgd hebben”, zegt hij. “Dus ook al is dit dier fysiek in orde; het is mishandeld geweest.”

Poggio startte een zoektocht naar een nieuw baasje, want de mishandeling betekent dat ze niet meer naar familie van haar vorige eigenaar mag. Kandidaten genoeg, zo bleek: de tatoeages in combinatie met de ruige look van de “narcokat” zorgden meteen voor reuring op sociale media en er stroomden meerdere adoptie-aanvragen binnen. Maar de Mexicaan moest wel het juíste baasje vinden natuurlijk.

Op naar Texas

Onlangs deelde het agentschap mee dat een gepaste adoptiefamilie werd gevonden. De “narcokat” krijgt een nieuwe thuis net over de grens, in de Amerikaanse staat Texas. Ze zal daar terechtkomen bij een baasje met de juiste ervaring - de persoon heeft al een sphinx-kat - en in de juiste omgeving.

De concrete bestemming blijft wel een goed bewaard geheim. Anders zouden rivaliserende bendes de kat misschien wel eens een bezoekje willen brengen.

