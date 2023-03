Politie bezocht schutter nog thuis, weken voor dodelijke aanslag in Hamburg

Weken voor de aanslag in een gebedshuis van Jehova's Getuigen in Hamburg kreeg de politie een anonieme tip binnen over de geestelijke gesteldheid van de dader, Philipp F. (35). Op 7 februari kwamen twee agenten zelfs bij hem langs voor een huisbezoek na die tip.

De 35-jarige Philipp F., een vrijgezel die sinds 2014 in Hamburg woonde en werkte en voormalig lid was van de gemeenschap van Jehova’s Getuigen in de Duitse stad, stond niet op de radar van politie en gerecht, en was legaal in het bezit van het halfautomatisch pistool waarmee hij de bloedige schietpartij pleegde. Het wapen stond sinds december vorig jaar op zijn naam geregistreerd, en hij had als sportschutter een wapenvergunning.

Anonieme tip

De schrijver van de anonieme tip weken geleden wilde dat Philipp F. werd gecontroleerd omdat hij wapens in huis zou hebben, zegt de politiechef van Hamburg, Ralf Martin Meyer. Volgens de anonieme brief was F. mogelijk niet geschikt om met wapens om te gaan op basis van een niet-gediagnosticeerde psychische aandoening. Hij was vooral boos op religieuze aanhangers, met name Jehova’s Getuigen en zijn voormalige werkgever, aldus nog de tipgever.

“Hij werkte mee, gaf graag informatie”

"Hij werkte mee, gaf graag informatie, het was een open gesprek", aldus de politiebaas over het bezoek van agenten dat volgde.



Zowel het wapen waarmee hij uiteindelijk zijn aanval pleegde als de kluis waarin het werd bewaard, gaven toen geen reden tot klachten, "op een kleinigheid na, want er lag een projectiel op de kluis", zegt de politiechef. Daarvoor gaven de agenten hem een mondelinge berisping. Philipp F. verontschuldigde zich, "hij schaamde zich natuurlijk ook".

Toen de 35-jarige F. een wapenvergunning kreeg, werd hij ook gecontroleerd. Destijds werd niet getwijfeld aan zijn betrouwbaarheid, zei Meyer. Ook de omstandigheden die de agenten tijdens hun bezoek aantroffen, gaven geen aanwijzingen "die op een psychische aandoening zouden kunnen duiden". Tijdens het bezoek praatten ze over alledaagse dingen zoals de woninginrichting. De wettelijke mogelijkheden waren hiermee uitgeput en vanaf dat punt verdween F. weer van de radar van de autoriteiten.

Acht doden en acht gewonden

Bij de schietpartij in een gebedshuis van Jehova’s Getuigen in de stad Hamburg zijn zeven doden en acht gewonden gevallen (van wie vier zwaargewond). De dader kwam zelf ook om. Hij pleegde zelfmoord. Onder de slachtoffers is ook nog een ongeboren kind van zeven maanden, een meisje. De moeder van het kind leeft nog.

Andy Grote, senator van Hamburg, had gisteren op een persconferentie woorden van lof voor het optreden van de Hamburgse politie. Door hun zeer snelle en doortastende ingrijpen zijn “zeer waarschijnlijk” veel meer slachtoffers vermeden, klonk het. Ongeveer 20 mensen konden zonder verwondingen gered worden uit het gebedshuis.

‘Amoktat’

Senator Grote sprak over “de ergste misdaad in de recente geschiedenis” van Hamburg. De politie gaat uit van een zogenaamde ‘Amoktat’, een moordpartij die door een eenling wordt gepleegd die meestal uit persoonlijke drijfveren handelt. Philipp F. verliet de gemeenschap eerder “vrijwillig, maar niet in de beste sfeer”, luidde het. Er zijn geen aanwijzingen voor een extremistisch motief of een terroristische achtergrond.

