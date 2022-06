Politie bevestigt: gevonden lichaam is van Gino (9), verdachte is 22-jarige man

Vanmorgen is bij een uitgebrande woning in Geleen een lichaam aangetroffen. De politie bevestigt dat dit het lichaampje van de negenjarige Gino van der Straeten is. Vannacht is er ook een verdachte aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Geleen die bekend was bij de politie. Volg hier alle updates.

Vanmiddag hield de Nederlandse politie een persconferentie in Maastricht. Daarop werd bevestigd dat het gevonden lichaam dat van de kleine Gino is. “We vreesden al het ergste scenario”, klonk het onder meer. Xander Beenhakkers, chef Operatiën van de Politie Eenheid Limburg, deelde bovendien mee dat de verdachte volgende week wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. De 22-jarige man is bekend bij politie en justitie, maar voor welke feiten wou de politie nog niet kwijt. Volgens de politie heeft de man zelf aanwijzingen gegeven waar Gino lag. Of er een link is tussen de verdachte en het kind, is voorlopig nog niet geweten.

Volgens buren deed de politie vanmorgen onderzoek achter een woning in de Opbraakstraat in Geleen, een onbewoond huis dat drie weken geleden nog volledig uitbrandde en grenst aan een speeltuintje. Het lichaampje zou zijn gevonden bij de schutting, recht achter dat huis. “We realiseren ons dat dit bericht enorme impact heeft op de familie en op iedereen die heeft bijgedragen aan de zoektocht”, meldde de politie eerder vandaag.

De familie van Gino heeft voorlopig nog niet gereageerd op de dood van de jongen.

Zo verliep de verdwijning van Gino (9) • Woensdag: Gino (9) speelt ‘s avonds nog voetbal op een speelplein in het Nederlandse Kerkrade. Om 21 uur is hij nergens te bespeuren.

• Donderdag: Er wordt een grootschalige zoektocht gestart. Later op donderdag wordt in Landgraaf, zo’n 7 kilometer verder, een step gevonden: het lijkt de step van Gino te zijn.

• Vrijdag: Er wordt “iets” gevonden vlak bij een scoutinggebouw in Kerkrade: het zou om kleren gaan. De politie wil niet bevestigen of de spullen te maken hebben met Gino.

• Vandaag: Om 4 uur ‘s nachts wordt een verdachte aangehouden. Het gaat om een man uit Geleen die mogelijk betrokken is bij de verdwijning van Gino. ‘s Middags meldt de politie dat er een lichaam is gevonden in Geleen.

De man die is opgepakt voor de vermeende ontvoering van Gino deed zelf een beroep op advocaat Sjanneke de Crom. “Hij had aangegeven dat hij mij graag als zijn advocaat wilde.”

Volgens ‘1 Limburg' zou het gaan om de 22-jarige Donny M. uit Geleen, al kan de politie dit nog niet bevestigen. De man is een bekende van politie en justitie, maar advocate Sjanneke de Crom wil daar verder niet op ingaan. “Deze man is mijn cliënt, maar ik ga verder niet in op deze of eerdere zaken”, liet zij weten aan ‘1 Limburg'. “Ik geef in dit stadium geen enkel commentaar. En ik verwacht dat dat de komende tijd zo zal blijven.” Ook op de vraag of de verdachte enige relatie heeft met het slachtoffer, wil De Crom niets zeggen. “Ik snap de vraag, maar daar ga ik nu echt niks over zeggen.”

De advocaat heeft inmiddels gesproken met haar cliënt. De verdachte zit in beperking en mag alleen contact hebben met De Crom en haar kantoorgenoot.

Onze reporter Rosalie Pieters sprak in Geleen met enkele buurtbewoners. Volgens hen doet het gerucht de ronde dat er een link is met een kinderlokker, voor wie in het voorjaar al voor gewaarschuwd werd. Die man verplaatste zich in een grijze Tesla en benaderde kinderen aan speelpleintjes en scholen. Het is niet duidelijk of het om dezelfde persoon gaat als de 22-jarige Donny M., de man die vannacht zou zijn aangehouden op verdenking van de ontvoering van Gino.

Ten tijde van de verdwijning van Gino waren drie kinderen en een man aan het voetballen op een speelveldje in Kerkrade. Of het ook daar ging om deze man kan de politie nog niet zeggen.

Gisteravond troffen burgers in Kerkrade (in het zuiden van Limburg) spullen aan die mogelijk verband houden met de vermissing van de 9-jarige Gino. Een gedeelte van een parkeerplaats en een speeltuintje bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade werd door de politie afgezet. Even na 21 uur werd het gebied weer vrijgegeven. Het politieonderzoek was er afgerond. De aangetroffen spullen zijn overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Om wat voor spullen het ging, wou de politie niet zeggen.

Vrijwilligers reageren verslagen

Vrijwilligers die in Zuid-Limburg langdurig op zoek waren naar de vermiste Gino reageren inmiddels onthutst op de vondst van een lichaam. “Vreselijk dit”, zegt Cinthia Geurtz (45) uit Heerlen. “Je zoekt met een groot team in het bos in de hoop hem levend terug te vinden. Dit komt hard aan.”

Geurtz en haar partner Jurgen Habets (49) hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag nog tot omstreeks 1.30 uur gezocht in het Berenbos in Kerkrade, een natuurgebied met speeltuin aan de rand van de Limburgse plaats. Het stel uit Heerlen was van plan om met een groep anderen zaterdag verder te gaan zoeken naar de jongen op de Brunssummerheide. In dat natuurgebied werd in 1998 het levenloze lichaam van de 11-jarige Nicky Verstappen gevonden. Een step die in de zoektocht naar Gino werd aangetroffen, lag volgens hen op enkele honderden meters afstand van het gebied. “We waren daarheen onderweg toen we hoorden dat een lichaam in Geleen is gevonden”, vertelt Geurtz. Samen met haar partner is ze toen direct naar Geleen gegaan.

Ook onze reporter ter plaatse, Greet Henderix, sprak met vrijwilligers in Kerkrade:

Ook leden van de motorclub Phoenix4kids hielpen met zoeken. Ze staan zaterdagmiddag met hun hesjes aan op een grasveld, vlak bij de plek waar de politie een lichaam vond. Tot 4.30 uur waren ze naar Gino op zoek op verschillende plekken in Kerkrade, vertelt Mandy Kalsbeek (40) uit Heerlen. “We zijn hier om de familie te ondersteunen. Er heerst bij ons vooral verslagenheid en verdriet”, vertelt ze.

De club heeft vaker initiatieven om kinderen in nood te helpen. Ook rijden de leden weleens rond met kinderen die een beperking hebben. Ook twee leden uit Friesland deden mee aan de zoektocht. “We kwamen gisteren uit Drachten om te helpen zoeken”, vertelt Tabitha Blijenburg (40) uit Drachten. “Nu staan we hier om de familie te steunen.”

Bekijk hier nog eens de emotionele oproep van de zus van Gino:

Misdrijf

Het afgezette gebied werd bewaakt door leden van het Veteranen Research Team, dat eerder zelf ook zoekacties ondernam in het gebied vlak bij het Berenbos bij Kerkrade. Ook de plek waar de spullen werden gevonden, ligt in die buurt. Beide zussen van Gino kwamen gisteravond kijken naar de verrichtingen van de recherche.

Gino, die eigenlijk in Maastricht woonde, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde omdat zijn moeder ziek is. Volgens een andere zus (21) ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Sindsdien was hij spoorloos. In de loop van donderdag werd een ‘amber alert’ verstuurd. De politie vreesde al snel dat de jongen in levensgevaar verkeerde en hield rekening met een misdrijf.

Step

De familie van de vermiste Gino (9) vermoedde dat het jongetje bij een adres in Kerkrade in een auto was gestapt. Zus Kelly zei dat een Duits zoekteam de familie had laten weten dat zijn spoor ophield bij een woning in die straat. Het Duitse team pikte met speurhonden het spoor van Gino op, op de plek waar hij het laatst was gesignaleerd. Dat spoor volgden ze tot aan een woning in de Hertogenlaan in Kerkrade. Daar hield het op. Het spoor liep volgens de zus van Gino niet tot de voordeur. De familie dacht om die reden dat Gino op die plaats in een auto was meegenomen.

Volgens de familie was de step die donderdagavond bij het zwembad in Landgraaf was gevonden van Gino. De vrees dat hem iets ergs was aangedaan, groeide. De step werd een paar kilometer verderop gevonden, een afstand die Gino zelf nooit zou kunnen afleggen. Bovendien was hij nooit eerder weggelopen.

Herlees hier de liveblog van de persconferentie:

