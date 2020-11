Politie beveelt 20.000 betogers tegen lockdown in Leipzig om te vertrekken, rellen tussen ordehandhavers en de betogers

150 doden en vermisten in Guatemala na doortocht storm Eta

13:22 In Guatemala, in Centraal-Amerika, zijn minstens 150 mensen vermist of gestorven na de doortocht van tropische storm Eta. Die storm veroorzaakte heel wat overstromingen en modderstromen. Eerder deze week trok Eta ook al over de landen Nicaragua en Honduras. Ook daar veroorzaakte de storm ernstige overstromingen, met doden als gevolg.