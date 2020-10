Politie Berlijn wil kenteken voor fiets in strijd tegen agressie

Politie­korps in New York verliest in sneltempo mankracht

17 oktober De politie in New York (NYPD), waarschijnlijk het grootste korps van de VS, verliest in sneltempo personeel. De NYPD spreekt van maar liefst 2.385 aanvragen voor vervroegd pensioen of pensionering sinds 6 oktober. Dat is bijna 90 procent meer dan in dezelfde weken vorig jaar.