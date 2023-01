Politie beëindigt inzet Lützerath, laatste boomhut ontruimd, ook klimaatactiviste Greta Thunberg weggedragen door agenten

De politie is klaar met haar operatie in het al lange tijd bezette Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath. De laatste bezetters zijn zondag uit de boomhutten gehaald. Alleen in een tunnel onder de grond zitten nog twee activisten. Die worden door energiebedrijf RWE daaruit “gered”, aldus een woordvoerder van de politie in Aken. De politie heeft daarmee geen bemoeienis, en trekt zich daarom terug uit het dorp.

Het dorp in de deelstaat Rijnland-Palts was sinds ruim twee jaar bezet. De actievoerders wilden op die manier verhinderen dat energiegroep RWE 280 miljoen ton bruinkool onder het dorp uithaalt. Die hoeveelheid fossiele brandstof drijft de temperatuur op aarde onaanvaardbaar hoog op, aldus de bezetters. Een grote politiemacht begon woensdag met de ontruiming en haalde bijna 500 bezetters uit het dorp.

Het energiebedrijf RWE gaat naar bruinkool graven in de mijn. De politie heeft RWE ook verantwoordelijk gemaakt voor de “redding” van de twee activisten die in het tunnelsysteem zitten. De tegenstanders van de mijnbouw maken zich daar zorgen over, “omdat RWE niet om mensenlevens geeft”. RWE probeert de twee ervan te overtuigen vrijwillig uit de tunnel te komen. Het energiebedrijf zegt tegen de West Deutsche Rundfunk (WDR) de stabiliteit van de tunnel continu te monitoren.

De voorzitter van de politievakbond voor de deelstaat heeft de kritiek op het politieoptreden zaterdag tegen demonstranten van de hand gewezen. “De politie handhaaft de wet”, zei Michael Mertens, GDP-hoofd voor Noordrijn-Westfalen, zondag tegen het Duitse persbureau DPA. “En als de communicatie niet meer helpt, dan ontstaan helaas situaties zoals gisteren. Niemand wil dat, maar dan is het gewoon onmisbaar om uitvoering te geven aan het mandaat dat de politie heeft.”

Grote demonstratie, tientallen gewonden

Zaterdag kwam het tot confrontaties tussen de activisten en de politie bij een grote demonstratie tegen de mijnbouw. Ruim 35.000 mensen hadden zich verzameld voor een mars tegen de bruinkoolwinning. Duizenden van hen maakten zich los van de grote groep en gingen rond de kuil staan waar naar kolen wordt gegraven. Gemaskerde actievoerders zochten de confrontatie met de politie. Het aantal gewonden na zaterdag is nog onduidelijk, schrijft de Rheinische Post. Volgens de actiegroep Lützerath lebt zijn er meerdere zwaargewonden. De politie heeft intussen 150 onderzoeken opgestart naar demonstranten.

Bij confrontaties zaterdag met de Duitse politie zijn vele tientallen, mogelijk zelfs meer dan honderd actievoerders gewond geraakt. “Veel van hen hadden botbreuken in armen en benen en zware hoofdwonden”, zei een ziekenverzorgster zondag tijdens een persconferentie in een actiekamp van klimaatactivisten in Keyenberg, vlakbij Lützerath. Zij heeft zaterdag de opvang gecoördineerd van de gewonden tijdens een grote demonstratie bij Lützerath. Een van de gewonden zou in levensgevaar verkeren.

Volgens de ziekenverzorgster heeft de politie hard met de matrak geslagen en daarbij vaak op de hoofden van demonstranten. Ze sprak van exorbitant politiegeweld. De gewonden vielen toen een groep demonstranten zich los maakte van een grote betoging, waarin volgens de actievoerders meer dan 35.000 mensen meeliepen. Een grote groep linksradicale activisten doorbrak de politiekordons en liep richting het met dubbele hekken afgezette dorp Lützerath, waarop de politie hardhandig ingreep en de groep terugdrong. Lützerath wordt momenteel ontruimd door de politie na een ruim twee jaar durende bezetting. Bij de confrontaties raakten sinds woensdag zowat zeventig agenten gewond, zo meldde de politie zondag.

Dat bevestigd ook Mertens. “De activisten verspreiden in die context nu echter ‘verhalen’”. Hij zei bijvoorbeeld dat er niets bekend is over een reddingshelikopter die volgens de actievoerders nodig was om een ernstig gewonde demonstrant te evacueren. De politieagenten hadden “uitstekend werk geleverd onder moeilijke omstandigheden”, zei Mertens.

Greta Thunberg

Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (20) was een van de activisten in Lützerath. Op vrijdag bracht ze een bezoek aan het bezette dorp. Via Twitter riep ze toen mensen op om zaterdag naar Lützerath te komen voor een grote demonstratie tegen de ontruiming. Bij die ontruiming van het kolendorp is ook Thunberg door politieagenten weggedragen, dat meldt de Duitse krant ‘Bild’.

