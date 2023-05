Politie beëindigt grote zoektocht naar sporen Maddie McCann, gevonden materiaal naar Duitsland voor onderzoek

Voor de derde opeenvolgende dag hebben vandaag tientallen agenten van de Portugese, Duitse en Britse politie bij het Arade-stuwmeer in Zuid-Portugal gezocht naar sporen van het wereldberoemde verdwenen meisje Madeleine McCann. Er werden bomen gekapt, foto’s gemaakt en materiaal verzameld. Intussen is de zoekactie - de grootste zoektocht in jaren in de zaak - beëindigd. “Het verzamelde materiaal zal worden overhandigd aan de Duitse autoriteiten”, klinkt het in een persbericht van de Portugese politie.

Na drie dagen van intens speurwerk bij het stuwmeer, op zo’n 50 kilometer van het vakantiecomplex in Praia da Luz waar de 3-jarige ‘Maddie’ in mei 2007 uit haar bedje verdween, zal de familie van de Britse peuter voor de zoveelste keer in 16 jaar moeten wachten op mogelijk nieuws over hun dochter. Zoals gepland werd de zoekactie vandaag afgesloten.

Agenten kamden het gebied rond het stuwmeer uit.

Materiaal afgevoerd

Rond 15.00 uur werd met pick-uptrucks continu materiaal afgevoerd dat op de zoekplaats bij het meer was gevonden. Bij het onderzoek was en is een belangrijke rol weggelegd voor Duitse rechercheurs. Het zijn zij die in eerste instantie hebben verzocht om deze grote zoekoperatie, en de meeste voorwerpen die daarbij zijn aangetroffen, waaronder stukken textiel, zullen nu door een laboratorium in Duitsland worden bestudeerd. De grote vraag is of zij enig verband houden met hoofdverdachte Christian Brückner of met Maddie. De zoektocht in de Algarve vond plaats nadat het Duitse gerecht een ‘belangrijke tip’ had ontvangen.

KIJK. Speurders zochten onder andere naar roze pyjama die Maddie droeg

Volgens verschillende media waren speurders onder meer op zoek naar een deken en/of de roze pyjama die Maddie droeg op de avond van haar verdwijning. Dinsdag zouden al verschillende stukken stof zijn verzameld, maar of de speurtocht concreet bewijs heeft opgeleverd, is nog niet bekend.



Volgens de Engelse krant ‘Daily Mail’ zou de tipgever van de Duitse speurders nog hebben gemeld dat in of bij het stuwmeer een pistool en een videorecorder van Brückner zouden kunnen liggen. De autoriteiten bevestigen of weerleggen niets.

Er waren ook Engelse agenten bij het stuwmeer van Arade, maar hun aanwezigheid was vooral bedoeld om de familie van Maddie McCann op de hoogte te kunnen houden van de vorderingen in het onderzoek, aldus Portugese media. In totaal werkten een veertigtal agenten drie dagen lang op de oever van het stuwmeer, op een soort schiereilandje niet ver van de dam.

Agenten kamden het gebied rond het stuwmeer uit.

Grondradar

Om de plek waar het om ging beter te kunnen doorzoeken, werden enkele bomen omgezaagd en vooral veel struikgewas verwijderd. Ook werden er verschillende kuilen gegraven, mogelijk op aanwijzing van de grondradar die bij het speuren werd gebruikt. Van grote afstand was te zien hoe, aan het einde van het onderzoek, agenten lange tijd foto’s maakten van een bepaalde plaats langs het stuwmeer. Volgens lokale media zouden ook grondmonsters zijn genomen. Verder werden speurhonden, duikers en een drone ingezet.

Agenten kamden het gebied rond het stuwmeer uit.

De zoekactie bij het stuwmeer was een van de meest uitgebreide sporenonderzoeken sinds de verdwijning van Maddie 16 jaar geleden, toen zij met haar ouders op vakantie was in Praia da Luz. De Duitse politie denkt dat Maddie ontvoerd en vermoord werd en heeft ook een hoofdverdachte: de 46-jarige Duitser Christian Brückner. De man is een veroordeelde pedofiel en zit momenteel in Duitsland in de cel voor een verkrachting in Praia da Luz. Brückner leefde in 2007 in de Algarve en zou er meerdere vrouwen en meisjes hebben verkracht.

“Klein paradijsje”

De Duitser werd vaak in de buurt van het afgelegen Arade-stuwmeer gezien, dat hij zijn “kleine paradijsje” noemde. Brückner zelf ontkent alle betrokkenheid bij de verdwijning van Maddie.

KIJK. De zaak-Maddie McCann: hoe zat het ook alweer?

Lokale Portugezen met op de achtergrond het nieuws over de grote zoekactie in hun land in de beruchte verdwijningszaak.

De politie zocht bij de Arade-dam, iets in het binnenland.