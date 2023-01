Politie arresteert honderden aanhangers van Bolsonaro na bestorming Braziliaans parlement

UPDATEDe Braziliaanse politiediensten hebben honderden mensen opgepakt na de bestorming van overheidsgebouwen door aanhangers van ex-president Jair Bolsonaro. Die verloor in oktober nipt de verkiezingen van Lula da Silva, wat een deel van zijn aanhangers niet wil accepteren. Veiligheidstroepen hebben de overheidsgebouwen inmiddels ontzet. De bestorming wordt door leiders uit de regio, de EU en de VS krachtig veroordeeld.

Rond 22.45 uur Belgische tijd meldde de Braziliaanse nieuwszender ‘GloboNews’ dat alle bestormde gebouwen door de politie - die met speciale eenheden uitrukte - zijn schoongeveegd. Ook ‘CNN Brasil’ meldt dat de veiligheidstroepen opnieuw de controle hebben over het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia.

De politiediensten hebben al honderden mensen opgepakt in Brasilia. Ibaneis Rocha, de gouverneur van het Federaal District, waar de hoofdstad onder valt, maakt op Twitter melding van 400 arrestaties.

Minister van Justitie Flavio Dino houdt het zondagavond (lokale tijd) op een persconferentie bij 200 arrestaties. De veiligheidstroepen zijn nog steeds op zoek naar de betrokkenen en zullen doorgaan met het oppakken van verdachten, zo stelt hij.

Een week na de beëdiging van president Luiz Inacio Lula da Silva drongen aanhangers van Bolsonaro de buitenkant van het Congresgebouw in Brasilia binnen. Daar veroorzaakten ze veel schade, zo blijkt uit beelden die op sociale media circuleren. De televisiebeelden doen denken aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

Het gebied rond het congresgebouw was nochtans door de autoriteiten afgezet, maar ze slaagden erin door de veiligheidscordons heen te breken en in het gebouw te beklimmen en het dak te bezetten. Ook traangas en pepperspray kon de aanvallers niet tegenhouden. Volgens lokale media zouden in totaal zo’n drieduizend mensen betrokken zijn. Ook het presidentieel paleis Planalto en het Hooggerechtshof werden bestormd.

Radicale aanhangers van Bolsonaro hebben na de verkiezingsnederlaag herhaaldelijk geprotesteerd en het leger opgeroepen om een staatsgreep te plegen. Zelf heeft Bolsonaro sinds hij in oktober de verkiezingen verloor vrijwel niet meer van zich laten horen. Hij heeft de winnaar niet gefeliciteerd en nooit gezegd dat hij de uitslag erkent. Hij verblijft sinds 30 december in de Amerikaanse staat Florida.

“Barbaarse toestanden”

President Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva was op het moment van de bestorming niet aanwezig in Brasilia. De president is op werkbezoek in São Paulo. Lula reageerde daarvandaan woedend op de gebeurtenissen in Brasília. Hij veroordeelde de “barbaarse toestanden” en noemde de daders “fascistische fanatiekelingen”. En: “We zullen ontdekken wie deze vandalen zijn en ze zullen worden vervolgd met de volledige kracht van de wet.”

Hij heeft een “federale interventie” aangekondigd in Brasilia. Dat betekent dat de openbare veiligheid in de hoofdstad onder verantwoordelijkheid komt van de federale regering, in ieder geval tot en met 31 januari.

Quote Er was onbekwaam­heid, kwade wil en kwade trouw van de mensen die voor de beveili­ging zorgen. Luiz Inacio Lula da Silva, Braziliaanse president

Lula zette tijdens zijn speech ook vraagtekens bij de veiligheid in en rond de belangrijke overheidsgebouwen in Brasilia, waar de militaire politie volgens hem haar werk niet heeft gedaan. “Er was onbekwaamheid, kwade wil en kwade trouw van de mensen die voor de beveiliging zorgen. Het is niet de eerste keer.”

Lula beschuldigde zijn voorganger Bolsonaro ervan de gebeurtenissen in Brasília te hebben gestimuleerd. “Hij heeft dit niet alleen uitgelokt, maar ook gestimuleerd, of wie weet stimuleert hij het nog steeds, via de sociale netwerken. Er zijn diverse toespraken van hem geweest waarin hij een invasie van de drie machten heeft gestimuleerd”, aldus de president, die aankondigde met spoed terug te keren naar de hoofdstad.

Bolsonaro ontkent de beschuldigingen.

Pas tegen 21.15 uur lokale tijd liet voormalig president Bolsonaro van zich horen. Via Twitter liet hij weten de bestorming af te keuren: “Vreedzame demonstraties, binnen de kaders van de wet, maken deel uit van de democratie. Maar plunderingen en invasies van openbare gebouwen zoals die vandaag plaatsvonden, evenals die van links in 2013 en 2017, zijn onwettig.”

De oud-president verwerpt echter iedere vermeende betrokkenheid bij de onlusten vandaag. “Tijdens mijn mandaat ben ik altijd binnen de lijnen van de grondwet gebleven, waarbij ik de wetten, democratie, transparantie en onze heilige vrijheid heb gerespecteerd en verdedigd. Bovendien verwerp ik de beschuldigingen, zonder bewijs, die mij zijn toegeschreven door het huidige hoofd van de regering van Brazilië.”

Bolsonaro’s partij, Partido Liberal (PL), had eerder op de dag de aanval op de overheidsinstellingen al afgekeurd. “Vandaag is een trieste dag voor Brazilië. Wij zijn het niet eens met de bestorming van het Congres”, zegt partijvoorzitter Valdemar Costa Neto in een videoboodschap. “Alle ordelijke demonstraties sinds de verkiezingen, voor de legerkazernes, zijn legitiem. Maar de bestormingen van vandaag zijn een schande voor ons allemaal. Ze vertegenwoordigen onze partij niet en ze vertegenwoordigen Bolsonaro niet. Wij veroordelen dit ten zeerste.”

Politici uit Zuid-Amerika, EU en VS veroordelen “aanval op democratie”

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib zegt “ontzet” te zijn door het geweld in Brasilia. “We roepen op tot het respecteren van de uitslag van democratische verkiezingen, de instellingen die daarvoor symbool staan en de rechtsstaat”, zegt ze op Twitter. “Democratie mag nooit als verworven worden beschouwd.”

Ook de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel heeft op Twitter zijn “absolute veroordeling” uitgesproken van “de aanval op de democratisch instellingen van Brazilië”. Hij benadrukt zijn “volledige steun voor president Lula da Silva, die democratisch gekozen is door miljoenen Brazilianen in eerlijke en vrije verkiezingen”.

Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, spreekt zijn “verbijstering” uit over de acties van “gewelddadige extremisten”. “De Braziliaanse democratie zal het winnen van geweld en extremisme”, klinkt het.

Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft opgeroepen tot “respect voor de democratische instellingen” in Brazilië. “De wil van het Braziliaanse volk en de democratische instellingen moeten worden gerespecteerd”, zegt Macron.

De actie van de aanhangers van ex-president Bolsonaro wordt ook veroordeeld door de Amerikaanse president Joe Biden: “Onze steun voor de democratische instellingen van Brazilië is onwrikbaar.” Biden beklemtoont in zijn reactie op Twitter ook dat uitkijkt naar de voortgezette samenwerking met de huidige Braziliaanse president Lula da Silva.

Ook de staatshoofden en vertegenwoordigers van landen uit Zuid-Amerika reageerden via Twitter snel op de mislukte staatsgreep: de Argentijnse president Alberto Fernandez sprak van een couppoging door Bolsonaro-supporters en zijn Mexicaanse ambtgenoot Andres Manuel Lopez Obrador liet via Twitter weten: “Lula is niet alleen, hij heeft de steun van de progressieve krachten in zijn land, in Mexico, het Amerikaanse continent en de wereld.”

President Gabriel Boric van Chili spreekt van een “laffe en verachtelijke aanval op de democratie”. De kanselarij van Uruguay roept op de “rechtstaat, democratie en regering van Brazilië te beschermen”. De Venezolaanse autoritaire leider Nicolas Maduro veroordeelde de “neofascistische groeperingen” die de aanval op Lula hebben ingezet.

Hoe is dit kunnen gebeuren? De grote vraag, volgens de Braziliaanse politiek commentator Rodrigo Rangel, is de volgende: “Waarom zijn er geen maatregelen genomen om de opmars van deze radicale groepen te voorkomen?” De dreiging hing al een hele tijd in de lucht. In Brasília bivakkeren al twee maanden lang honderden radicale volgelingen van de vertrokken president voor het hoofdkwartier van het leger. Ook daar protesteerden ze al tegen de verkiezingsuitslag en riepen ze het leger op om in te grijpen en te voorkomen dat Lula zou kunnen aantreden. Op Twitter wijst Rangel op de mogelijke rol van Anderson Torres, die als secretaris van Openbare Veiligheid verantwoordelijk is voor het beveiligingsplan binnen het Federaal District. Eerder was hij minister van Justitie in de regering van Bolsonaro. Bronnen dicht bij Torres stellen dat hij dit weekend naar Florida afreisde, waar de oud-president zich bevindt. Al is dat nieuws voorlopig onbevestigd. Ondertussen is hij wel al ontslagen door de lokale gouverneur. Tegen hem is een arrestatiebevel uitgevaardigd, onder meer wegens nalatigheid, dat meldt ‘Reuters’. Ook nog onduidelijk is in hoeverre Bolsonaro, die zelf nog niet reageerde, een risico loopt door deze gewelddadige invasie. Op Twitter stelt Amerikaans congreslid Joaquin Castro bijvoorbeeld dat Bolsonaro in Florida “geen toevluchtsoord” zou mogen vinden.

Vuurwerk en ijzeren staven

Op Twitter gaan meerdere filmpjes rond van Bolsonaro-aanhangers die het parlement zijn binnengedrongen. De betogers zijn ook het presidentiële paleis Planalto binnengegaan, het werkpaleis van Lula. Ook zijn de radicale aanhangers van de voormalige president Bolsonaro het Hooggerechtshof binnengegaan, en hebben daar vernielingen aangericht. Tijdens de bestorming staken demonstranten onder andere zwaar vuurwerk af, en bij confrontaties met de politie gooiden ze met ijzeren staven en andere zware voorwerpen.

Op nog andere beelden was te zien dat de demonstranten, veelal gekleed in het groen en geel van de Braziliaanse vlag, deuren en ramen openbraken om het parlementsgebouw binnen te gaan. Daar vernielden ze de kantoren van de wetgevers en gebruikten het podium van de parlementsvoorzitter. Een spandoek werd ontvouwen met een oproep aan het Braziliaanse leger: ‘INTERVENTIE’. Op een video is te zien hoe een menigte buiten het gebouw een politieagent van zijn paard trok en hem tegen de grond werkte.

“Absurde poging zal niet zegevieren”

De voorzitter van het Nationale Congres, Rodrigo Pacheco, meldde eerder op zondag via Twitter dat hij telefonisch contact had met de gouverneur van Brasília: “De gouverneur heeft me laten weten dat hij een beroep doet op het hele politieapparaat om de situatie onder controle te krijgen.”

Minister van Justitie Flávio Dino reageerde woest op de bestorming. “Deze absurde poging om de wil met geweld op te leggen zal niet zegevieren”, klinkt het op Twitter. “Er zullen versterkingen komen”, voegde Dino er nog aan toe. De Braziliaanse procureur-generaal heeft al de opening aangekondigd van een strafrechtelijke onderzoek om “betrokkenen ter verantwoording te roepen”.

De president van het Hooggerechtshof, Rosa Weber, liet weten de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco heeft eveneens de bestorming op Twitter veroordeeld: “Ik veroordeel deze antidemocratische handelingen, die dringend streng moeten bestraft worden.”

Volledig scherm Zeker 150 mensen werden gearresteerd na de bestorming van Braziliaanse overheidsgebouwen door aanhangers van ex-president Bolsonaro. © Reuters, AFP

Volledig scherm Aanhangers ex-president Bolsonaro bestormen Braziliaans parlement, presidentieel paleis en Hooggerechtshof. © ANP/ AP