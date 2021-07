Politie aanwezig voor streng beveiligde uitvaart Peter R. de Vries: “Er komen ongeveer achthonderd genodigden”

Bomaanslag in Oslo en bloedbad op eiland Utoya eisten tien jaar geleden 77 levens

10:01 Op 22 juli is het precies tien jaar geleden dat de extreemrechtse massamoordenaar Anders Behring Breivik een bomaanslag pleegde in het centrum van de Noorse hoofdstad Oslo en daarna op het eiland Utoya een bloedbad aanrichtte op een kamp van de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Arbeiderspartij. Op Utoya bracht Breivik 69 mensen om, in Oslo vielen er acht doden. Iets meer dan een jaar na de feiten werd Breivik toerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot de maximumstraf van 21 jaar.