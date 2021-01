Politicoloog Van Aelst over impeachment: “Het zal Trump-aanhangers nog verder samenbrengen”

Volgens Van Aelst, die vandaag te gast was in ‘De Zevende Dag’, zal Trump wellicht “nu even wat kalmer blijven”, maar helemaal zeker is dat natuurlijk niet. “We weten niet wat hij zal doen als hij aftreedt”, vertelt hij in ‘De Zevende Dag’. “Zijn volgers zullen fanatieker worden. Ik ben geen fan van extreme maatregelen en van impeachment.”

“Een impeachment zal al die mensen die achter Trump staan verder samenbrengen. Zelfs iemand die bij de bestorming van het Capitool was, aarzelt niet lang om te zeggen dat het goed was dat het Capitool werd binnengedrongen. Ook Joe Biden is niet voor impeachment”, gaat Van Aelst verder. “Hij wil liever focussen op zichzelf en op verzoening. Impeachment betekent zoveel als terug de strijd voeren.”

Procedure

De Amerikaanse Democraten willen maandag al beginnen met de tweede impeachment van Donald Trump. Maar zelfs dan duurt het nog wel enkele dagen vóór het Huis van Afgevaardigden over de aanklacht zal hebben gestemd, waarna er nog een proces moet volgen in de Senaat. Mogelijk hangt Trump nog iets anders uit het hoofd. Want de Senaat kan - evenwel pas na een stemming over het impeachment - bij gewone meerderheid beslissen dat een president geen openbaar ambt meer mag uitoefenen.

Dit zou de Democraten goed uitkomen want dan kan de miljardair zich in 2024 niet meer kandidaat voor het presidentschap kan stellen. Gezien zij de Republikeinse meerderheid in de Senaat hebben gebroken is dit niet onrealistisch.

Eén ding is duidelijk: Joe Biden wordt president van een erg verdeeld land. Sommigen zien hem als een verbindend figuur, maar daar gelooft Van Aelst niet in. “Ik denk niet dat hij dé verbindende figuur zal zijn, ook al is hij een centrum-figuur. Hij is onder meer vice-president van Barack Obama geweest. Fox News is zich al aan het wapenen om de aanval in te zetten op de regering-Biden en de linkse radicalen die achter hem staan. We weten dat Biden alles behalve een linkse radicaal is, maar zo zal hij wel worden afgeschilderd.”