Politicoloog Hendrik Vos ziet bemoedigende signalen: “Poetin én Biden hebben er vooral baat bij dat dit conflict groots lijkt”

VN-organisa­tie uit zorgen over behande­ling arbeiders in Xinjiang

Het Chinese beleid ten aanzien van arbeiders in de regio Xinjiang is “discriminerend” en niet in lijn met wereldwijde standaarden. Een commissie van juristen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een organisatie van de Verenigde Naties, heeft hierover “diepe bezorgdheid” geuit. De Chinese regering in Beijing wordt opgeroepen de situatie te verbeteren.

11 februari