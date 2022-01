Politicoloog Hendrik Vos: “Berlusconi is niet grote kanshebber om Italiaans president te worden, maar met hem weet je maar nooit”

Rechtse partijen in Italië willen dat Berlusconi (85) zich kandidaat stelt voor president­schap

Het lijkt er steeds meer op dat de voormalige Italiaanse leider Silvio Berlusconi (85) zich kandidaat zal stellen bij de presidentsverkiezingen die later deze maand van start gaan in Italië. De rechtse partijen in het land steunen Berlusconi in de strijd om het presidentschap.

15 januari