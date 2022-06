Politici en beroemdheden reageren geschokt op terugdraaiing abortuswet: “Iedereen krijgt een wapen maar niemand krijgt lichamelijke autonomie”

In de Verenigde Staten is na een halve eeuw de abortuswetgeving teruggedraaid. Het Hooggerechtshof heeft beslist dat de vijftig staten in de VS afzonderlijk kunnen bepalen of zij abortus toestaan of niet. Beroemdheden en politici laten zich nu negatief uit over de omstreden beslissing: “Dit heeft niets te maken met religie, dit heeft alles te maken met menselijkheid”.

Voormalig president Barack Obama is diep teleurgesteld in het Hooggerechtshof: “De gevolgen van dit besluit zullen niet alleen een klap zijn voor vrouwen, maar voor allen die geloven dat in een vrije samenleving”. Ook Hillary Clinton noemt het een klap voor de mensenrechten: “De uitspraak van het Hooggerechtshof van vandaag zal de geschiedenis ingaan als een stap terug voor de rechten van de vrouw en de mensenrechten”.

Britse premier Boris Johnson noemt de beslissing “een grote stap achteruit’. Tijdens een bezoek aan Rwanda zei hij dat hij altijd van mening is geweest dat de beslissing bij de vrouw moet liggen. Zijn Canadese ambtgenoot Justin Trudeau zei het “verschrikkelijk” te vinden wat het Hooggerechtshof heeft beslist. “Geen regering, geen politicus, geen man zou een vrouw moeten dicteren wat ze wel of niet met haar lichaam mag doen”, aldus Trudeau via Twitter.

“Dit is waarom wij vechten”

Ook heel wat beroemdheden in Hollywood zijn triest om de beslissing. Actrice Whoopi Goldberg begon zelfs te roepen tijdens een talkshow: “Jaren geleden waren we het moe om over vrouwen te struikelen die in publieke toiletten zichzelf een abortus gaven omdat er geen enkele veilige en hygiënische plek was voor hen. Deze wet kwam er om vrouwen eindelijk een veilige plek te geven en nu nemen ze het weg. Dit heeft niets te maken met religie, dit heeft alles te maken met menselijkheid”.

Actrice Elizabeth Banks dreef de spot met haar land en en noemde het Hooggerechtshof hypocriet: “Iedereen krijgt een wapen maar niemand krijgt lichamelijke autonomie. Dat is Amerika.” Comedienne Amy Schumer roept dan weer haar volgers op om te blijven strijden: “Geef ons onze waardigheid of we gaan die zelf opeisen. Dit is waarom wij vechten”.

“Niemand, niet de regering, niet de politiek en niet het Hooggerechtshof zou de toegang tot abortus, geboortebeperking en voorbehoedsmiddelen moeten beperken. Mensen moeten de VRIJHEID hebben om te kiezen”, schrijft de band Pearl Jam.

Ook in België konden we geluiden horen over de omstreden beslissing. Premier De Croo zei dat België zich altijd zal inzetten om dit recht te beschermen en waarschuwt voor de gevolgen van de afschaffing. “Een verbod op abortus leidt nooit tot minder abortussen, enkel tot meer onveilige abortussen”. Minister Petra De Sutter, die tevens hoogleraar is in de gyneacologie, zegt dat er nog hoop is. “Gelukkig steunt een ruime meerderheid aan Amerikanen het recht op abortus. De strijd is nog niet gestreden.”

