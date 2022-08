Poliovirus aangetroffen in rioolwater New York City

De melding komt er nadat op 21 juli een geval van polio bij een volwassene werd vastgesteld in de buitenwijk Rockland County. Het betreft het eerste bevestigde geval van polio in de VS in bijna tien jaar.

Eerder deze maand meldden gezondheidsfunctionarissen dat het virus een maand voor het nieuws over de besmetting in Rockland County er al was aangetroffen in het afvalwater. Toen was echter nog niet duidelijk of het virus zich actief verspreidde in New York of elders in de VS.