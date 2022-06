Poliovirus aangetroffen in rioolwater in Londen

In het rioleringssysteem van Londen is het poliovirus aangetroffen, zo meldt persagentschap Reuters. De kans op een uitbraak in Groot-Brittannië is zeer klein, meldt de Britse gezondheidsdienst. De voorbije maanden werden er geen gevallen van polio geregistreerd.

In de afgelopen vier maanden heeft de Britse gezondheidsdienst tijdens een routineonderzoek het poliovirus gedetecteerd in monsters die verzameld werden in de rioolwaterfabriek van Beckton in Oost-Londen. Toch is er volgens de autoriteiten geen reden tot paniek. Er werden de afgelopen maanden geen gevallen van polio vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk.

Wat is polio? Polio, een infectie veroorzaakt door het poliovirus, is een ziekte die vooral jonge kinderen treft en kan leiden tot onherstelbare verlamming. De meeste mensen die besmet raken met polio hebben geen symptomen. Een klein aantal heeft griepachtige klachten. Tegen de ziekte bestaat geen behandeling, maar wel een vaccin. In ons land is het poliovaccin de enige verplichte inenting. Het poliovirus kan van mens op mens overgaan als kleine beetjes uitwerpselen van een besmet persoon in eten of drinkwater terechtkomen, bijvoorbeeld wanneer iemand die de ziekte heeft de handen niet goed wast.

Het Britse gezondheidsagentschap vermoedt dat het virus in het rioolwater is terechtgekomen via een persoon die onlangs in het buitenland is gevaccineerd met het orale poliovaccin (OPV). Het orale poliovaccin, dat via de mond wordt toegediend onder de vorm van druppeltjes, is gebaseerd op levende afgezwakte poliovirussen. In Europa is dat vaccin al langer vervangen door een inspuitbaar vaccin.

Werking oraal vaccin

Het oraal vaccin bevat levend afgezwakte poliovirussen die, zodra een persoon gevaccineerd wordt, zijn afweersysteem prikkelen. Daarbij worden polio-antistoffen gevormd en is de persoon beschermd tegen de ziekte. Nu blijken deze afgezwakte vaccin-virussen in streken met een lage poliovaccinatiegraad soms genetische veranderingen te ondergaan. En daardoor kunnen ze zelf polio veroorzaken. Deze “vaccin-afgeleide polio” (ook wel VDPV ofwel ‘vaccine-derived poliovirus’ genoemd, nvdr.) is zwakker dan de oorspronkelijke vorm, maar kan iemand nog steeds erg ziek maken. De Britse inspectie doet momenteel onderzoek om te achterhalen waar het virus vandaan komt.

Het is niet de eerste keer dat het poliovirus in het Britse rioolwater wordt gedetecteerd. Elk jaar wordt het in enkele monsters aangetroffen. Het is wel de eerste keer dat er een cluster gedurende enkele maanden wordt gedetecteerd. Gezondheidsfunctionarissen vermoeden dat er sprake is van verspreiding in Londen.

Vaccinatiegraad

De Britse gezondheidsinspectie adviseert ouders om hun kinderen te laten vaccineren tegen polio. De National Health Service zal contact opnemen met ouders in Londen van kinderen onder de vijf jaar die nog niet ingeënt zijn. “Het grootste deel van de Britse bevolking (ongeveer 90 procent, nvdr.) is sinds de kindertijd beschermd via vaccinatie, maar in sommige gemeenschappen ligt de vaccinatiegraad lager. Mensen uit die gemeenschappen lopen het risico besmet te raken”, vertelt epidemioloog Vanessa Saliba. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd op de hoogte gebracht.

Uitbraken met het poliovirus komen vaker voor in landen zoals Nigeria, Pakistan, Afghanistan, Malawi, Mozambique en Jemen. Onlangs hebben ook Oekraïne en Israël gevallen gemeld. In Europa zijn opstoten van polio zeer zeldzaam.