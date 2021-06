Polen vermoedt hacking door Russische geheime diensten

Coronacij­fers Rusland stijgen explosief, net nu Sint-Petersburg EK-speel­stad is

18:08 Rusland kampt met een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen, net nu in het land wedstrijden van het EK doorgaan. Volgens het Kremlin is de verslechterde situatie te wijten aan de terughoudendheid van de bevolking om zich te laten vaccineren. Grote Russische bedrijven verloten auto’s, sneeuwscooters en geld om mensen over de streep te trekken voor die broodnodige prik(ken).