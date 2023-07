Polen verhoogt beveiliging aan grens met Wit-Rusland als reactie op Wagner

Amerikaans instituut: "Wagner-groep bouwt drie militaire kampen in Wit-Rusland"

Huurlingengroep Wagner bouwt volgens Amerikaanse experts drie militaire kampen in Wit-Rusland. "Nieuwe satellietbeelden die op 30 juni gemaakt werden, tonen minstens 303 tenten op een voormalige legerbasis in Wit-Rusland. Die kunnen twintig tot vijftig personen opvangen", aldus het Institute for the Study of War (ISW) in zijn dagelijks statusrapport. Er zijn ook berichten over plannen voor twee kampen in het westen van Wit-Rusland.