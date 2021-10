Polen verhoogt aantal soldaten aan grens met Wit-Rusland

De regering in Warschau beschuldigt de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko ervan vluchtelingen uit crisisgebieden op georganiseerde wijze naar de buitengrens van de EU te brengen. Loekasjenko had eind mei aangekondigd dat Minsk migranten niet langer zou beletten door te reizen naar de EU, als reactie op de strengere westerse sancties tegen de voormalige sovjetrepubliek.

Geweld

Volgens de Poolse grenswachten zijn er in het weekend opnieuw twee pogingen geweest om met geweld de grens over te steken. In beide gevallen gooiden groepen van 60 tot 70 migranten takken en stenen naar de Poolse grenswachten, zo is te zien op een video die de autoriteiten op Twitter hebben gezet. Beide groepen slaagden niet in hun opzet om Polen binnen te geraken.