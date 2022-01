Polen telde afgelopen jaar bijna 40.000 pogingen om grens over te steken vanuit Wit-Rusland

Deze kwekers wachten niet op legalise­ring: Duitse cannabis­sec­tor is nu al booming business

Dat cannabis legaal wordt in Duitsland, is geen geheim meer. De Duitse regering kwam daarover al tot een akkoord vóór ze officieel het land bestuurden. Als de kogel eenmaal officieel door de kerk is, zal er volgens ingewijden een “nieuwe industrie” opstaan. Al lijkt de politievakbond minder enthousiast. Kijk hierboven binnen in een Duitse cannabisplantage die volledig klaar is voor de legalisering.

12:52