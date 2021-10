Polen streeft naar “radicale versterking van strijdkrachten”

Na 45 jaar nog slachtof­fer van beruchte seriemoor­de­naar 'Killer Clown' geïdentifi­ceerd

14:03 Dankzij DNA-onderzoek heeft de politie van Chicago nog een slachtoffer van seriemoordenaar John Wayne Gacy kunnen identificeren. Het gaat om Francis Wayne Alexander, die in 1975 of 1976 om het leven werd gebracht. Gacy was berucht onder de namen ‘Killer Clown’ of ‘Pogo de Clown’ omdat hij zich verkleedde als clown en zo kinderen vermaakte op feestjes. Hij werd in 1994 terechtgesteld voor de verkrachting van en de moord op 33 jongens en mannen.