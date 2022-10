Polen stelt lek vast in oliepijpleiding tussen Rusland en Duitsland: geen sabotage

Rolls Royce van Freddie Mercury onder de hamer voor Oekraïne

De Rolls Royce waarin Queen-frontman Freddie Mercury jarenlang rondreed in Londen wordt op 5 november geveild. De opbrengst gaat naar de Superhumans of Ukraine-stichting, die fondsen inzamelt voor de bouw van een nieuw ziekenhuis in de West-Oekraïense stad Lviv. Dat meldt RM Sotheby's, een veilinghuis gespecialiseerd in auto's.

12 oktober