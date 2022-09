Polen schat schade door Duitsers tijdens Tweede Wereldoorlog op 1,3 biljoen euro

Terug van nooit weggeweest: chemische wapens. “Gas is typisch voor een latere fase in de oorlog, om een doorbraak te forceren of terreur te zaaien”

Chloorgas. Mosterdgas. Napalm. Sarin. Cerfentanil. De geschiedenis van chemische wapens is lang, héél lang. “Het gebruik ervan is heel aantrekkelijk in statische oorlogen”, zegt professor krijgskunde Luc De Vos (76). “Gas schakelt de vijand uit, zonder er zelf veel te moeten voor doen.”

13 april