Polen richt opvangkampen op voor migranten vanuit Wit-Rusland

Van zombieoor­log tot koken met Paris: 5 nieuwe toppers uit streaming­land

13:10 Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met de heerlijk dramedy ‘Mr. Corman’ (Apple TV+), een intrigerend portret van ex-president Obama in ‘Obama: In Pursuit of a More Perfect Union’ (Streamz) en ‘Cooking With Paris’ (Netflix), de meest bizarre kookshow die je ooit hebt gezien. Dit is onze streaming top 5!