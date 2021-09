Polen moet EU half miljoen euro per dag betalen tot bruinkoolmijn wordt gesloten

In mei beval het Hof de Poolse autoriteiten bij wijze van voorlopige maatregel om de ontginning van bruinkool in Turow onmiddellijk te stoppen. Het Hof deed dat op vraag van buurland Tsjechië. Volgens het Hof was niet uit te sluiten dat de activiteiten van de nabijgelegen Poolse mijn een negatief effect zouden hebben op het grondwaterpeil en op het milieu en de volksgezondheid in Tsjechië. Desondanks sloot Polen de mijn niet. Volgens de regering zou dat de energiebevoorrading in delen van het land in gevaar kunnen brengen.

Vicevoorzitter Rosario Silva de Lapuerta van het Hof oordeelde maandag echter dat Polen onvoldoende heeft aangetoond dat de sluiting tot een echt risico voor de bevoorrading zou leiden en besloot een dagelijkse dwangsom van 500.000 euro op te leggen om het land in de pas te dwingen. “Deze maatregel lijkt noodzakelijk om de doeltreffendheid van de interim-maatregelen in de beschikking van 21 mei te versterken”, zo luidt het maandag in een persbericht van het Hof. Tsjechië had om een dwangsom van 5.000.000 euro verzocht.

Polen zegt vandaag toch door te gaan met de mijnoperaties. “De door het Europese Hof van Justitie genoemde boete staat niet in verhouding tot de situatie en is niet gerechtvaardigd door de feiten. Het ondermijnt het proces om tot een minnelijke schikking te komen,” reageert de overheid in een verklaring.

De twist tussen Tsjechië en Polen begon toen Warschau in maart vorig jaar besloot om de concessie van de mijn van Turow tot 2026 te verlengen. Volgens Praag werden in deze procedure verscheidene Europese regels geschonden. In een opinie schaarde de Europese Commissie zich eind vorig jaar achter dat standpunt. Ze oordeelde dat Polen de richtlijn rond de evaluatie van de effecten van bepaalde publieke en private projecten op het milieu met de voeten had getreden. Het Hof moet zijn definitieve arrest over de zaak nog vellen.

