Polen in oktober (ook) naar stembus voor Europees asielakkoord

Amerikaan­se rechter (72) beschul­digd van moord op eigen vrouw: “Zal maandag niet op het werk zijn, heb net mijn vrouw doodgescho­ten”

In de Amerikaanse staat Californië wordt een rechter beschuldigd van de moord op zijn eigen vrouw. De 72-jarige Jeffrey Ferguson zou zijn echtgenote Sheryl (65) begin deze maand in een dronken toestand hebben doodgeschoten na een ruzie. De politie trof het lichaam van Sheryl aan in de woning van het echtpaar, waar ook een wapenarsenaal werd gevonden. “Ik kan er maandag niet zijn. Ik ben net door het lint gegaan. Ik heb mijn vrouw doodgeschoten”, schreef Ferguson in een sms die hij vlak na de moord naar zijn griffier stuurde. Ondanks de vele aanwijzingen die de rechter tot hoofdverdachte maken, pleit hij onschuldig.