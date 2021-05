Polen houdt bruinkoolmijn open ondanks beslissing van Europese rechtbank

Polen heeft geen plannen om de bruinkoolmijn van Turow, nabij de grens met Tsjechië, te sluiten. Afgelopen vrijdag besliste het Europees Hof van Justitie dat de mijn dicht moet omdat ze het Tsjechische grondwater zou vervuilen, en zo een impact zou hebben op het milieu en de volksgezondheid. "We aanvaarden de beslissing niet, want ze kan de energiebevoorrading van Polen in gevaar brengen", zei premier Mateusz Morawiecki maandag.

Warschau belooft wel de dialoog aan te gaan met Tsjechië, en gaat de rechtbank in Luxemburg nieuwe argumenten bezorgen. Het buurland was naar het Europees Hof gestapt omdat de Poolse regering de vergunning voor Turow tot 2026 had verlengd. Volgens Praag werden door de verlenging van de concessie verschillende Europese regels verbroken.

De openluchtmijn, al actief sinds 1904, heeft een negatieve impact op het milieu in de grensregio's. Bewoners klagen over geluidsoverlast, stof en een tekort aan water. De bruinkoolmijn staat in voor ongeveer 7 procent van de elektriciteitsbevoorrading in Polen. Uitbater PGE wil er tot 2044 bruinkool ontginnen, en wil ze bovendien uitbreiden van 25 naar 30 vierkante kilometer.

Het definitieve arrest laat nog op zich wachten, maar de vicepresidente van het EU-Hof heeft vrijdag wel beslist dat Polen de ontginning van bruinkool in Turow onmiddellijk moet stopzetten. Volgens Rosario Silva de Lapuerta is het niet uit te sluiten dat de activiteiten van de mijn een direct negatief effect hebben op het grondwater op Tsjechisch gebied. Turow maakt gebruik van Tsjechisch water in de installaties, wat een impact heeft op het grondwaterpeil en zo dus ook op de bevolking. Bovendien berokkent de ontginning mogelijk schade aan het Tsjechische milieu en de volksgezondheid. Omdat zowel grondwatertekort als schade voor milieu en gezondheid zelden omkeerbaar zijn, oordeelt het Hof dat de zaak hoogdringend genoeg is om de sluiting meteen op te leggen.

Volgens Warschau heeft de sluiting van de bruinkoolmijn de onmiddellijke shutdown van de nabijgelegen elektriciteitscentrale tot gevolg. Maar Polen heeft onvoldoende aangetoond dat de bevoorrading daardoor in het gedrang komt, vindt het Europees Hof van Justitie. De socio-economische schade die Polen opwierp als gevolg van de sluiting van de bruinkoolmijn, zoals jobverlies, is bovendien in principe niet onomkeerbaar, oordeelt het Hof nog, terwijl schade aan het milieu en de gezondheid dat mogelijk wel zijn.

